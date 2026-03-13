Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»

Организаторы «Архстояния Детского» объявили тему фестиваля в 2026 году — «Время резиновое». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.



Мероприятие пройдет с 25 по 28 июня 2026 года в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Узнать все подробности и купить билеты можно на сайте.



«На фестивале мы совершим путешествие от физического времени к его метаморфозам и будем изучать именно их: почему оно летит, когда оно стоит, отчего тянется, как его наполнить и как терять, что нужно сделать, чтобы его ощутить (спойлер: секрет в скуке). Самое интересное наблюдение состоит в том, что время, которое проживает ребенок, гораздо более тягучее, чем время, которое проживает взрослый», — рассказала куратор фестиваля Ксения Будина.



Темой для рефлексии в этом году станет ощущение времени, а кроме арт-объектов гостей ждут театральные постановки, перформансы, музыкальные выступления, мастерские от ведущих культурных институций, игры, экскурсии, кинопоказы и квесты. Сохранится и постоянный формат самоорганизованных кемпов. Полная программа будет объявлена дополнительно.



«Архстояние Детское» также объявило открытый конкурс сразу в четырех номинациях: ярмарка очень молодого искусства; арт-объект, который будут сжигать; костюм путешественников во времени для всей семьи и дизайн мини-арт-каров или легендарных фестивальных тележек. Заявки принимаются до 17 апреля 2026 года.



Фестиваль вырос из «взрослого» Архстояния в 2014 году. Последние семь лет и в этом году куратором выступает Ксения Будина, директор Зеленой школы парка Горького. Проект стал победителем премии Russian Creative Awards 2023 в номинации «Новые формы».