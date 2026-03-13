Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет
В 2026 году пройдет первый Кубок мира по гонкам спермы

Афиша Daily
Фото: Sperm Racing/YouTube

Американский стартап Sperm Racing сообщил о подготовке первого Кубка мира по гонкам спермы. 

«Гонки спермы — это научно обоснованный соревновательный вид спорта. <…> Это не лотерея и не азартная игра», — говорится в анонсе.

Организаторы обещают, что в соревнованиях примут участие «спортсмены» из 128 стран. Они пройдут через отборочные матчи и турнирные раунды. Победитель получит приз в размере 100 тыс. долларов. 

Заявку на участие могут подать люди от 18 лет, у которых нет заболеваний, передающихся половым путем. Они должны быть готовы предоставить биологический материал и участвовать в записи видеороликов для освещения конкурса. 

К участию не допустят тех, кто каким-либо образом связан со стартапом. Поводом для отказа могут также стать попытки манипулировать результатами или правом на участие в конкурсе и предоставление заведомо ложной информации.

 

Видео: @spermracing

Ранее стало известно, что инвесторы оценили стартап 18-летнего предпринимателя из США Эрика Чжу Sperm Racing в 75 млн долларов. Задумка Sperm Racing заключается в том, что молодые мужчины сдают образцы спермы, которые затем запускают на миниатюрный трек. Побеждает тот, чьи сперматозоиды пройдут трассу быстрее. 

По словам Чжу, цель стартапа ― геймифицировать заботу о здоровье и выстроить вокруг мужской фертильности целую экосистему. Партнер Figment Capital Джеймс Парилло называет гонки сперматозоидов удачным сочетанием развлечения и здоровья, указывая на рост интереса к отслеживанию биометрических данных. 

