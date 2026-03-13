Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет
Сергей Безруков пообещал не «строить молниеносно что‑то новое» на первой встрече с труппой МХАТ

Фотограф: Александр Авилов/агенство «Москва»

Сергей Безруков, назначенный художественным руководителем МХАТ им. Горького, провел первую встречу с труппой, пишет «Российская газета».

Она состоялась в пространстве зрительского арт-кафе. По данным издания, участники рассказали, что знакомство прошло «со взаимным доверием и позитивными ожиданиями предстоящей работы».

Безруков подчеркнул свою связь с мхатовскими традициями. «Не следует ожидать молниеносного строительства чего-то нового», — добавил он. По его словам, сначала он хочет изучить ситуацию, а затем переходить к планированию и реализации новых идей.

Актер отметил, что театр не работает на своей площадке три года из-за ремонта сцен. «Поэтому в Московском Губернском театре, который я по-прежнему возглавляю, мы постараемся найти „окна“ в репертуаре, чтобы дать возможность играть спектакли МХАТ на нашей сцене в Губернском», — обещал он.

6 марта Сергей Безруков был назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Константин Хабенский занял пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ.

 

