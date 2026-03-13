В возрасте 28 лет умер российский рэпер DopeVvs. Об этом сообщает The Flow.
Официальная причина смерти не называется. По данным телеграм-канала Cloud, музыкант скончался от инсульта.
DopeVvs был известен как бывший участник объединения Benzo Gang. Он записал совместные треки с Big Baby Tape, Boulevard Depo, i61, Yasmi, Kudokushi, Молодым Платоном, Молодым Калугой и другими представителями хип-хоп-сцены.
В 2025 году рэпер выпустил альбом под названием «Still Alive». В него вошло всего пять треков, среди которых «Горячо» и «Живыми».