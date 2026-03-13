Стоимость Nintendo за неделю выросла на 14 млрд долларов из‑за новой игры Pokémon

На торгах Токийской фондовой биржи стоимость акций Nintendo за неделю взлетела на 14 млрд долларов благодаря мировому успеху новой игры Pokémon Pokopia. Об этом сообщает Bloomberg.



Это максимальный недельный прирост для компании с 2016 года. Всего за последнюю неделю бумаги прибавили около 18%, завершив торги на уровне 10 220 японских иен (64,1 млн долларов).



Игра Pokémon Pokopia вышла 5 марта 2026 года эксклюзивно в системе Nintendo Switch 2. За первые четыре дня после выхода приобрели 2,2 млн копий. Это симулятор жизни, в котором геймеры смогут развивать собственное поселение с покемонами.



Pokémon — популярная игра, выпущенная японской компанией Nintendo в 1996 году. За 30 лет по франшизе выпустили аниме-сериал, фильмы и множество товаров с символикой Pokémon.











