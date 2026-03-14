Джеймс Блейк анонсировал концерты в Великобритании и Европе

Джеймс Блейк анонсировал тур в поддержку своего нового альбома «Trying Times», релиз которого состоялся 13 марта.

Концерты пройдут осенью 2026 года на площадках Великобритании и Европы. Первым городом тура станет Лондон.

29 сентября музыкант выступит в O2 Academy Brixton. В октябре Блейка ждут в Утрехте, Брюсселе, Париже, Берлине и Кёльне, после чего артист вернется в Великобританию с концертами в Глазго, Манчестере и Бристоле.

Продажа билетов стартует 20 марта. Предварительный доступ откроется для зарегистрировавшихся фанатов 17 марта. В этом году Блейк также выступит на фестивале Radio 1’s Big Weekend в Сандерленде и отправится в тур по Северной Америке.

«Trying Times» — это первый независимый альбом Блейка после ухода с мейджор-лейбла Republic Records. По словам музыканта, уход из «системы, душившей творчество», позволил ему записать «самую любимую пластинку» в карьере.

