Кинотеатр в США выпустит ведерко для попкорна в виде сумочки из «Дьявол носит Prada-2»

Сеть кинотеатров AMC представила коллекционное ведерко для попкорна к выходу сиквела культовой комедии «Дьявол носит Prada-2». Коллекционная сумочка появится в продаже 30 апреля.
Промопредмет выполнен в виде стилизованной красной кожаной сумки. Ведерко оснащено двумя ручками, золотым кольцом-брелоком и миниатюрными подвесками в виде туфельки на каблуке и бирки из отеля.
Несмотря на дизайн, сумочка вполне функциональна и вмещает большую порцию попкорна. Кроме того, онлайн-платформа Fandango запустила набор Runway Ready Bundle за 50 долларов, в который входят билет на фильм, само ведерко и лимитированный журнал Runway.
«Дьявол носит Prada-2» расскажет, как главный редактор легендарного модного журнала Runway Миранда Пристли вынуждена бороться с упадком печатных медиа. Ее бывшая ассистентка Эмили теперь возглавляет люксовый бренд, и ее рекламный бюджет — именно то, что сейчас нужно изданию Пристли для выживания.