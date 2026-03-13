Умерла актриса Джейн Лапотейр из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»

Фото: Pool / Getty Images

Умерла британская актриса Джейн Лапотейр, известная по сериалам «Корона» и «Аббатство Даунтон» — в них она сыграла роли принцессы Алисы и принцессы Ирины соответственно. О смерти артистки сообщили ее представители, написал Mirror.

Лапотейр был 81 год. В феврале она посетила Виндзорский замок, где получила орден Британской империи за заслуги в области драматического искусства. Это было последнее появление актрисы на публике.

Джейн скончалась 5 марта, но о ее кончине объявили лишь неделю спустя. Причины смерти артистки не называются.

Джейн Лапотейр родилась 26 декабря 1944 года в Ипсуиче. В 1970 году она соосновала театр «Янг Вик» в Бристоле. На протяжении долгих лет она играла на его сцене, а также на сценах Национального театра и Королевской шекспировской компании. Ее первым большим успехом стала роль Эдит Пиаф.

Лапотейр была обладательницей премии «Тони» за выступления на Бродвее. В кинематографе Джейн стала известна в 70-х годах. Среди ее фильмов — «Эврика», «Леди Джейн», «Убийство в лунном свете», «Есть только один Джимми Гримбл», «Смирна».

В 2000 году у актрисы случился инсульт во время мастер-класса по Шекспиру в Париже. Лапотейр провела в реанимации четыре недели и перенесал две серьезные операции. После этого личность артистки, по ее же словам, изменилась. Во время выздоровления Джейн написала книгу мемуаров, исполнив мечту о писательстве.

Она вернулась на сцену в 2013 году, сыграв герцогиню Глостерскую в «Ричарде II». После этого актриса появилась в «Аббатстве Даунтон». В 2015 Лапотейр исполнила роль королевы Изобель в постановке «Генриха V». В 2019 году на экраны вышли эпизоды «Короны» с ее участием. Через год Джейн появилась в «Ребекке», а в 2023 году снялась в телесериале «Сожженные девочки», ее заключительном проекте.

