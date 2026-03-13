Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за 14,6 миллиона долларов

Афиша Daily
Фото: Scott Dudelson / Getty Images

Гитару Fender Stratocaster, которая принадлежала участнику Pink Floyd Дэвиду Гилмору, продали на аукционе Christie’s за 14,6 млн долларов. Об этом написал Rolling Stone.

Кто купил музыкальный инструмент, неизвестно. Сделка состоялась спустя 21 минуту после начала торгов. Окончательная стоимость значительно превзошла ожидания аукционеров. Специалисты оценивали гитару в 2-3 млн.

Теперь инструмент Гилмора — самая дорогая гитара в истории. Предыдущим рекордсменом была акустическая гитара 1959 Martin D‑18E солиста Nirvana Курта Кобейна, которую купили в 2020 году на 6 млн долларов.

Fender Stratocaster Гилмора — по-настоящему культовый предмет. Музыкант использовал ее при записи целой серии знаковых альбомов: «The Dark Side of the Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975), «Animals» (1977), «The Wall» (1979).

На этом инструменте гитарист сыграл партии для песен «Money», «Shine on You Crazy Diamond», а также соло в «Comfortably Numb». В прошлый раз гитара оказывалась на аукционе в 2019 году — тогда за нее отдали 5,245 млн долларов.

Гилмор выставил гитару на продажу ради благотворительных целей. Он заявил, что гитары были его «друзьями», и теперь он хотел бы, чтобы они послужили кому‑то еще.

Музыкант отмечал, что расстаться со Fender Stratocaster ему «несложно». «Fender выпустили реплики этой гитары, и у меня есть две‑три абсолютно идеальные копии», — признался он. Артист добавил: «Возможно, одна из них станет моим будущим инструментом — или, о ужас, может быть, я даже сменю цвет».

Расскажите друзьям