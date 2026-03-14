Мошенники начали использовать ИИ для вымогательства у владельцев потерявшихся животных

В мире набирает популярность новая схема мошенничества. Злоумышленники используют искусственный интеллект для создания поддельных фотографий якобы пострадавших и потерявшихся животных, чтобы выманить деньги у их владельцев.
Принцип работы этой схемы следующий: хозяин питомца публикует в социальных сетях объявление о пропаже собаки или кошки. Вскоре после этого он получает сообщение с фотографией, на которой его любимец лежит на операционном столе, подключенный к медицинским аппаратам.
Отправитель, выдающий себя за ветеринара или полицейского, требует немедленно перевести крупную сумму денег (часто несколько тысяч долларов) якобы на проведение операции. Однако на самом деле никакой операции не требуется. Фотография была создана с помощью нейросети на основе исходного объявления о пропаже животного.
Жертвой этой аферы стал американец Деннис Морида, чья немецкая овчарка Хейзел сбежала со двора. Через несколько часов после публикации объявления ему позвонил мошенник, выдавший себя за сержанта полиции. Он прислал фотографию «раненой» собаки и потребовал перевести 1900 долларов на «операцию». Морида, не подозревая обмана, перевел деньги, а затем обнаружил Хейзел спящей во дворе.
Эксперты отмечают рост числа подобных случаев. Только в один приют в Калифорнии поступает до 20 звонков в день от людей, ставших жертвами мошенников. Злоумышленники также создают фальшивые аккаунты, публикуя поддельные фотографии животных с грустными выражениями морд и призывами о помощи. При этом многие из этих животных уже здоровы и живут в семьях своих владельцев, а некоторые и вовсе никогда не существовали.