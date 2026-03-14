Румынскую песню для «Евровидения» обвинили в романтизации удушения во время секса

Песня для «Евровидения» румынской участницы Александры Кэпэцэнеску под названием «Choke Me» («Задуши меня») вызвала резкую критику со стороны правозащитников и медиков. Об этом сообщает The Guardian.
По их мнению, трек, где фраза «задуши меня» повторяется 30 раз, романтизирует эротическое удушение — практику, которая может привести к инвалидности и смерти.
Клэр МакГлинн, профессор права Даремского университета, назвала выбор песни «безрассудной нормализацией опасной практики» и «игрой с жизнями молодых женщин», указав на медицинские данные о повреждениях мозга при частом удушении.
Фанаты песенного конкурса призывают дисквалифицировать песню или изменить текст, а в соцсетях набирает силу кампания против трека. Создатели песни защищают ее, утверждая, что речь идет о метафоре сильных эмоций и внутренней борьбы.
Однако критики отмечают, что подобная тематика становится трендом благодаря порнокультуре и несет реальные риски. Исследования показали, что у женщин, которых неоднократно «душили» во время секса, происходят изменения в головном мозге, в том числе появляются маркеры повреждения мозга и нарушения в работе полушарий мозга, связанные с депрессией и тревожностью.