В Швеции прошел самый глубокий подземный марафон

Фото: Guinness World Records

В шведском Гарпенберге прошел забег на средней глубине в 1100 метров ниже уровня моря. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый глубокий подземный марафон.

Длина дистанции составила 42,2 километра, а самая нижняя точка трассы находилась на глубине 1118 метров.  Лифту требовалось целых три минуты, чтобы спустить участников с поверхности до стартовой линии.

Расстояние до поверхности сравнимо с высотой горы Бен-Невис (самой высокой в Великобритании) и самого высокого в мире водопада Анхель, расположенного в Венесуэле.

В забеге участвовали 55 бегунов из 18 стран. Марафон проходил в сложных условиях, а из-за полной темноты спортсмены использовали налобные фонари. «Здесь жарко, влажно, немного пыльно, но у нас все хорошо», — прокомментировал один из участников.

Марафон состоял из 11 кругов и помог собрать около 1 млн долларов на благотворительность. Мероприятие организовали компании BecomingX, ICMM и Boliden. 

Предыдущий рекорд Гиннесса по самому глубокому марафону принадлежал забегу Crystal Mine Underground Marathon в Германии. Это регулярное событие впервые прошло в 2002 году в шахте Зондерсхаузена.

