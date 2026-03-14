Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад

Франция вернула Кот-д’Ивуару легендарный «говорящий барабан» Джиджи Айокве спустя 110 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Возвращение стало возможным после обещания, данного президентом Франции Эммануэлем Макроном еще в 2021 году, и четырех лет сложных переговоров.
Четырехметровый барабан весом 430 килограммов способен имитировать человеческую речь и использовался для передачи сообщений на большие расстояния. Он был символом сопротивления колонизаторам, и его конфисковали после того, как местные жители отказались от принудительных работ на строительстве дороги.
Министр культуры Кот-д’Ивуара Франсуаза Ремарк назвала день возвращения «историческим моментом справедливости и памяти». Священный для народа эбрие инструмент, конфискованный французскими колониальными властями в 1916 году, был торжественно встречен в аэропорту Абиджана.
Вскоре он займет постоянное место в Музее цивилизаций Кот-д’Ивуара. ЮНЕСКО уже выделила 100 тыс. долларов на подготовку выставки.