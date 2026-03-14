Умер философ и социолог Юрген Хабермас

Фото: picture alliance/Getty Images

В возрасте 96 лет в городе Штарнберг умер немецкий философ и социолог Юрген Хабермас. Об этом сообщило в соцсети Bluesky издательство Suhrkamp.

Хабермас — один из наиболее влиятельных политических и социальных мыслителей второй половины XX века. Он был самым известным представителем второго поколения «Франкфуртской школы» ― критической теории современного общества, разновидности неомарксизма. 

Карьера мыслителя началась в 1950-х годах в Институте социальных исследований в Франкфурте-на-Майне. В 1961 году в Марбурге он защитил работу «Структурное изменение публичной сферы» и получил право преподавать в вузах. После нескольких лет в Гейдельбергском университете в 1964 году он занял кафедру философии и социологии Макса Хоркхаймера во Франкфуртском университете.

В 1971 году Хабермас переехал в Штарнберг, где до 1981 года возглавлял Институт Макса Планка по исследованию влияния науки и техники на общество. В последний год работы там он опубликовал свой главный труд — «Теорию коммуникативного действия». В 1983 году Хабермас вернулся во Франкфурт, где до выхода на пенсию в 1994 году вновь занимал кафедру философии.

Новость обновляется.

