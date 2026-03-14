В Китае робота «задержали» после того, как он напугал пенсионерку

В Макао пожилую женщину напугал антропоморфный робот. Гуманоида увели полицейские, из-за чего в соцсетях стали шутить, что его задержали. Об этом сообщает South China Morning Post.
Пенсионерка смотрела в телефон, когда вдруг обнаружила у себя за спиной робота от китайской компании Unitree Robotics. Женщина испугалась и начала ругаться на гуманоида. Тот в ответ поднял руки вверх. В конфликт вмешались два полицейских, один из которых положил руку на плечо роботу и увел его подальше.
Женщину отправили в больницу, хотя травм она не получила. Позже ее выписали, и никаких претензий она предъявлять не стала.
Гуманоид-«нарушитель» принадлежит одному из образовательных центров Макао, который использовал его в промоакциях. После «задержания» устройство вернули находившемуся неподалеку оператору — местному жителю в возрасте около 50 лет, которому напомнили о необходимости соблюдать осторожность.
Руководитель образовательного центра отметил, что в момент происшествия робот управлялся смешанной системой программирования и дистанционного контроля.
По его словам, инцидент произошел на узком тротуаре, когда женщина остановилась, чтобы посмотреть в телефон. Робот ждал позади нее, а когда она обернулась, ее могли напугать огни устройства.
Роботы привлекают внимание правоохранителей не только в Китае, но и в России. Недавно в Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера, который создал «умышленную помеху в дорожном движении» во время езды по тротуару.