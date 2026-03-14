В Китае робота «задержали» после того, как он напугал пенсионерку

Пенсионерка смотрела в телефон, когда вдруг обнаружила у себя за спиной робота от китайской компании Unitree Robotics. Женщина испугалась и начала ругаться на гуманоида. Тот в ответ поднял руки вверх. В конфликт вмешались два полицейских, один из которых положил руку на плечо роботу и увел его подальше.