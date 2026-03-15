Hulu отказался от перезапуска сериала «Баффи — истребительница вампиров» . Об этом сообщила в соцсетях Сара Мишель Геллар, которая должна была вновь исполнить в нем главную роль и выступить исполнительным продюсером.
«Это ничего не меняет, и я обещаю, что если апокалипсис действительно наступит, вы все можете подать мне звуковой сигнал», — сказала актриса.
Шоу должно было выйти в 2026 году. Режиссером пилотной серии выступила лауреатка «Оскара» Хлоя Чжао. Сценарий написали Нора и Лилла Цукерман.
По данным Deadline, решение об отмене сериала было принято после нескольких недель «спекуляций о судьбе пилотного эпизода». Источники охарактеризовали его как «неидеальный», отметив, что стиль Чжао, возможно, не совсем подходил для перезапуска. При этом Hulu по-прежнему высоко ценит франшизу «Баффи» и надеется, что ребут все же когда-нибудь состоится.
Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в течение семи сезонов с 1997 по 2003 год. У шоу был спин-офф «Ангел», он получил пять сезонов. Ребут «Баффи» планировали еще в 2018 году, но этот проект не получил развития. В 2022 году Сара Мишель Геллар высказывалась против ребута, но затем поддержала возможное продолжение шоу.