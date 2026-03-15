Съемки третьего сезона «Большой маленькой лжи» начнутся этой осенью

Риз Уизерспун отметила, что сейчас шоу находится на начальной стадии разработки. Актриса добавила, что команда общается с писательницей Лианой Мориарти, по книге которой снят сериал. У нее есть несколько идей о том, чтобы сейчас делали ее героини. Кроме того, по словам Уизерспун, дети, которые играли в сериале, уже выросли и логично, если действие в третьем сезоне начнется спустя несколько лет.