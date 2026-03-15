В кинопарке «Москино» снимут российско-индийский фильм

Фото: mos.ru

В кинопарке «Москино» снимут совместный российско-индийский фильм, пишет ТАСС.

Соглашение об этом проекте подписали на Московской международной недели кино в августе 2025 года. Картина расскажет историю бадминтонистки, которая едет на турнир в Индию.

 «Мы развиваем московский кинокластер не только как площадки для съемок отечественных компаний, но и комплекс кинопроизводственных объектов мирового уровня, способный предлагать уникальные возможности для создания фильмов и сериалов, в том числе иностранным студиям. Старт съемок первого зарубежного проекта открывает новый этап в развитии кинокластера», — рассказал руководитель департамента культуры Алексея Фурсина.

Часть съемок фильма пройдет в Москве, фрагменты матчей будут сняты с применением современных технологий и компьютерной графики. «Впервые российская аудитория увидит масштаб соревнований по бадминтону в Азии, где этот вид спорта является культовым и собирает переполненные трибуны болельщиков», — подчеркнули в пресс-службе.

