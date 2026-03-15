Джейми Ли Кертис отказалась бы от съемок в сиквеле «Хэллоуина», если бы знала о трилогии

Джейми Ли Кертис рассказала, что не участвовала бы в съемках сиквела «Хэллоуина», если бы ей сразу сказали о планах на трилогию. Об этом актриса сообщила во время дискуссии на фестивале SXSW, пишет Variety.
Кертис отметила, что хотела вернуться к роли Лори Строуд только ради фильма, который вышел в 2018 году. О том режиссер Дэвид Гордон Грин и продюсер Джейсон Блум планируют снять потом еще две три картины, она узнала после съемок.
«Если бы они пришли ко мне и сразу сказали, что будет трилогия, не думаю, что я согласилась бы. Джейсон Блум известен своей скупостью. Как снимают низкобюджетное кино? Платят людям поменьше», — подчеркнула звезда «Чумовой пятницы».
В итоге актриса и Блум договорилась о взаимном сотрудничестве, которое продолжается до сих пор. Вместе они спродюсировали, например, «Школьный автобус» и недавно вышедший сериал «Скарпетта». В последнем Кертис снялась с Николь Кидман.