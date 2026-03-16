Лауреаты «Оскара-2026»: «Битва за битвой», кей-поп-дивы и ничья в короткометражках

Завершилась церемония вручения кинопремии «Оскар». «Афиша Daily» вела прямую трансляцию события в телеграм-канале. Рассказываем, кто победил.
Триумфатором в этом году стал фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Сперва картина получила награду за лучший кастинг, затем Шон Пенн выиграл статуэтку на лучшую роль второго плана.
Пол Томас Андерсон удостоился премии за лучший адаптированный сценарий и лучшую режиссуру. Энди Юргенсону вручили награду за лучший монтаж. Наконец, «Битва за битвой» победила в главной категории, став лучшим фильмом года.
Победители премии «Оскар-2026»
- Лучшая женская роль второго плана — «Орудия», Эми Мэдиган
- Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов», Мэгги Кэнг, Крис Аппелханс и Мишель Л.М. Вонг
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «Девушка, которая плакала жемчугом», Крис Лавис и Мацек Щербовски
- Лучшие костюмы — «Франкенштейн», Кейт Хоули
- Лучший макияж и прически — «Франкенштейн», Майк Хилл, Джордан Сэмюел и Клиона Фьюри
- Лучший кастинг — Битва за битвой», Кассандра Кулукундис
- Лучший короткометражный игровой фильм — «Певцы», Джек Пиатт и Сэм Э. Дэвис, и «Два человека обмениваются слюной», Александр Сингх и Натали Мустеата
- Лучшая мужская роль второго плана — «Битва за битвой», Шон Пенн
- Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон
- Лучший оригинальный сценарий — «Грешники», Райан Куглер
- Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн», Тамара Деверелл и Шэйн Вие
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»,Джо Леттери, Ричард Банехем, Эрик Сэйндон
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Все пустые комнаты», Джошуа Сэфтел и Коналл Джонс
- Лучший документальный фильм — «Мистер Никто против Путина», Павел Таланкин, Дэвид Боренстайн, Хелле Фабер, Алжбета Караскова
- Лучшая музыка — «Грешники», Людвиг Горанссон
- Лучший звук — «Формула-1», Гарет Джон, Ал Нелсон, Гвендолин Йейтс Уиттл, Гэри А. Риццо, Хуан Пералта
- Лучший монтаж — «Битва за битвой», Энди Юргенсон
- Лучшая операторская работа — «Грешники», Отем Дуралд Аркапау
- Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность», Йоаким Триер
- Лучшая песня — «Golden» из «Кей-поп-охотниц на демонов», EJAE, Марк Сонненблик, Йонг Гю Квак, Ю Хан Ли, Хи Донк Нам, Джонг Хун Сео и Тедди Парк
- Лучший режиссер — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон
- Лучшая мужская роль — «Грешники», Майкл. Б. Джордан
- Лучшая женская роль — «Хэмнет», Джесси Бакли
- Лучший фильм — «Битва за битвой», Адам Сомнер, Сара Мерфи и Пол Томас Андерсон