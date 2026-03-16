«Светлячок» вернется в формате мультсериала

Афиша Daily
Фото: 20th Century Fox

По культовому научно-фантастическому сериалу «Светлячок» выпустят мультсериал. Об этом на фестивале Awesome Con рассказал исполнитель главной роли в оригинале Натан Филлион, сообщает Deadline. 

Проект находится на продвинутой стадии разработки. Свои персонажи озвучат исполнители главных ролей в сериале ― Алан Тьюдик, Джина Торрес, Джуэл Стейт, Морена Баккарин, Шон Маэр и Саммер Глау. 

Анимационный перезапуск разрабатывает продюсерская компания Филлиона Collision33 совместно с 20th Television Animation, которой принадлежат права на франшизу.

Шоураннерами проекта должны стать супруги Марк Гуггенхайм («Легенды завтрашнего дня», «Стрела») и Тара Баттерс («Агент Картер», «Жнец»), которые работают как сценаристы и продюсеры. Сценарий уже готов. 

Создатель оригинального сериала Джосс Уидон в работе над анимационным сериалом не участвует. Филлион уточнил, что Уидон одобрил проект.

Действие мультсериала развернется между оригинальным телешоу 2002 года и полнометражным продолжением «Миссия „Серенити“» 2005-го. Авторы собираются расширить вселенную, но сохранить преемственность с уже существующим каноном. 

«Светлячок» продержался в эфире всего один сезон, но затем обрел культовый статус благодаря продажам на DVD, стримингам и полнометражному продолжению «Миссия „Серенити“». Действие шоу разворачивается в 2571 году, когда люди переселились в новую звездную систему. В центре истории ― команда контрабандистов, которые путешествуют на борту «Серенити», космического транспортного корабля класса «Светлячок». 

Расскажите друзьям