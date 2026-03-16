Американка полгода провела в тюрьме из‑за ошибки системы распознавания лиц

50-летняя Анджела Липпс из штата Теннесси провела почти полгода в тюрьме после того, как система распознавания лиц приняла ее за подозреваемую в банковском мошенничестве. Об этом сообщает The Guardian.
Липпс — мать троих детей и бабушка пятерых внуков, почти всю жизнь она провела в Теннесси. До прошлого года женщина ни разу не летала на самолете — впервые это произошло, когда власти доставили ее в Северную Дакоту, чтобы предъявить обвинения.
Липпс была задержана в июле прошлого года, когда она присматривала за четырьмя детьми. По словам женщины, ее увели под прицелом оружия и поместили в окружную тюрьму как беглянку от правосудия из Северной Дакоты. «Я никогда не была в Северной Дакоте, я никого не знаю из Северной Дакоты», — поделилась она.
Задержанной предъявили четыре обвинения в неправомерном использовании персональных данных и еще четыре — в краже. Согласно полицейским материалам, детективы, расследовавшие случаи банковского мошенничества в апреле и мае 2025 года, изучали записи с камер наблюдения: на них была женщина, которая с помощью поддельного военного удостоверения армии США снимала со счетов десятки тысяч долларов.
Полицейские использовали программу распознавания лиц и идентифицировали подозреваемую как Липпс. Один из детективов написал в судебных документах, что Липпс, по его мнению, совпадает с подозреваемой по чертам лица, типу телосложения и прическе.
Женщину освободили в канун Рождества после того, как ее адвокат передал следствию банковские выписки подзащитной. Документы показали, что во время, когда происходило мошенничество, Липпс находилась в 2000 километров оттуда ― в Теннесси.
Однако, по словам Липпс, полиция не оплатила ей дорогу домой, и она фактически застряла в Северной Дакоте. Местные адвокаты помогли оплатить ей гостиницу и еду, а местная некоммерческая организация F5 Project помогла вернуться в Теннесси.
Сейчас Липпс уже дома, но говорит, что последствия этой истории оказались долгосрочными. Пока она сидела в тюрьме и не могла оплачивать счета, она лишилась дома, машины и собаки. Она также отметила, что никто из полиции перед ней не извинился.