Фильм «Скуф» с Александром Зубаревым не выйдет в российский прокат
Джессика Честейн сняла видео под трек казахстанского рэпера Hatikoali
«Я не встречаюсь с чат-ботом»: Зак Брафф опроверг слухи об отношениях с ИИ
Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа
Съемки сиквела «Горничной» начнутся осенью. Сидни Суини вернется к своей роли
Американка полгода провела в тюрьме из‑за ошибки системы распознавания лиц
«Коммерсант FM»: блокировка Telegram уже началась
Москвичам пообещали рекордно теплую погоду
Австралиец создал персонализированную вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT
«Светлячок» вернется в формате мультсериала
Лауреаты «Оскара-2026»: «Битва за битвой», кей-поп-дивы и ничья в короткометражках
В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом
В Узбекистане женщина более 30 лет прожила с паспортом СССР
Умер актер Николай Гаро, известный по фильму «Кавказская пленница»
Джейми Ли Кертис отказалась бы от съемок в сиквеле «Хэллоуина», если бы знала о трилогии
В Роскачестве заявили о праве уволить сотрудника за токсичность
В кинопарке «Москино» снимут российско-индийский фильм
Назван регион России, где никогда не отключают отопление
Съемки третьего сезона «Большой маленькой лжи» начнутся этой осенью
Николь Кидман рассказала, что ее подготовка к «Оскару» начинается с посещения церкви
В сиквеле фильма «Руки вверх!» расскажут о развитии группы в 2000-х
Перезапуск «Баффи — истребительницы вампиров» не состоится
В Китае робота «задержали», после того как он напугал пенсионерку
Моррисси объяснил отмену концерта тем, что не выспался. В этом году он не явился на треть своих шоу
Умер бывший гитарист Motörhead Фил Кэмпбелл
Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Франция вернула Кот-д’Ивуару «говорящий барабан», украденный более 100 лет назад
Айтишник написал в резюме рецепт пельменей и получил оффер

Москвичи смогут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации

Фото: Олег Мороз/Unsplash

В Москве запустили проект «Умная госпитализация», который дает пациенту возможность самостоятельно выбирать дату и стационар для планового лечения. Об этом пишет агентство «Москва».

Если врач отправляет пациента на плановое лечение, тот получает пуш-уведомление об этом и может зайти в раздел «Умная госпитализация», где отображается список предложений от больниц с конкретными датами. Там же доступны ссылки на официальные сайты клиник, чтобы подробнее изучить информацию о стационаре. Если у человека возникают сложности с выбором стационара, его может проконсультировать врач.

«Мы постоянно занимаемся развитием московской медицины, делаем ее более персонализированной и удобной. <…> Мы уже видим, что проект приносит результаты. Количество людей, которые получили направление в стационар и не дошли до него, сократилось больше чем на треть. 90% всех выданных направлений на госпитализацию заканчиваются оказанием плановой помощи в стационаре», — рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она отметила, что сроки ожидания госпитализации сократились в 1,5 раза, а общее количество пациентов, которых лечили в стационаре в 2025 году, по сравнению с 2023 годом увеличилось на 100 тыс. человек.
 

