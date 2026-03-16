Москвичи смогут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации

В Москве запустили проект «Умная госпитализация», который дает пациенту возможность самостоятельно выбирать дату и стационар для планового лечения. Об этом пишет агентство «Москва».



Если врач отправляет пациента на плановое лечение, тот получает пуш-уведомление об этом и может зайти в раздел «Умная госпитализация», где отображается список предложений от больниц с конкретными датами. Там же доступны ссылки на официальные сайты клиник, чтобы подробнее изучить информацию о стационаре. Если у человека возникают сложности с выбором стационара, его может проконсультировать врач.



«Мы постоянно занимаемся развитием московской медицины, делаем ее более персонализированной и удобной. <…> Мы уже видим, что проект приносит результаты. Количество людей, которые получили направление в стационар и не дошли до него, сократилось больше чем на треть. 90% всех выданных направлений на госпитализацию заканчиваются оказанием плановой помощи в стационаре», — рассказала заммэра Анастасия Ракова.



Она отметила, что сроки ожидания госпитализации сократились в 1,5 раза, а общее количество пациентов, которых лечили в стационаре в 2025 году, по сравнению с 2023 годом увеличилось на 100 тыс. человек.

