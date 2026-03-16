Фильм «Скуф» с Александром Зубаревым не выйдет в российский прокат

Фото: пресс-материалы

Фильм «Скуф» с Александром Зубаревым и Валей Карнавал не выйдет в российский прокат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Атмосфера кино». 

Причин, почему прокат отменился, дистрибьютор не уточнил. Планировалось, что комедия появится на российских экранах 16 апреля. 

12 марта в Минкультуры сообщили, что не получали заявлений о выдаче прокатного удостоверения на фильм. 

«Скуф» рассказывает об обычном мужчине по имени Аркадий, который прожигает свою жизнь за телевизором и мимолетными развлечениями. Узнав о том, что дочь не пригласила его на свою свадьбу, герой решает кардинально измениться как внешне, так и внутренне.

Режиссером и одним из продюсеров проекта стал Алексей Степанов («Осьминог»). За производство отвечают компании SoFilm и Papini Prod.

Вместе с Зубаревым и Карнавал в картине снялись Иван Шумихин, Дарья Екамасова, Борис Смолкин, Кристина Бабушкина, Виссарион Лобжанидзе, Тамара Турава, Ярослав Мелехин, Мариэтта Азарян и другие. В числе приглашенных звезд — Леонид Якубович и «человек-улыбка» Николай Василенко.

Впервые о фильме стало известно в декабре 2024 года. В комедии обещают рассказать современную историю об отцах и детях. Для достоверного перевоплощения в главного героя Зубарев в течение четырех месяцев брал занятия у кинокоуча и ежедневно посвящал от трех до пяти часов сложному гриму.

