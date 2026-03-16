«Я не встречаюсь с чат-ботом»: Зак Брафф опроверг слухи об отношениях с ИИ

Фото: 20th Television

Звезда ситкома «Клиника» Зак Брафф был вынужден публично опровергнуть слухи, что он состоит в романтических отношениях с искусственным интеллектом.

Поводом стало обсуждение комика Макса Сильвестри в подкасте «I Need You Guys». Брафф не был назван прямо в подкасте, но ведущий сказал, что «один известный актер в настоящее время состоит в романтических отношениях со своим AI-чат-ботом», описав мужчину как «почти A-лист, насколько это возможно для телевидения».

После этого пользователи TikTok быстро приписали слухи именно Браффу. «Я не встречаюсь с чат-ботом. Я не могу поверить, что мне приходится печатать эти слова. Это сюжетная линия в одной из предстоящих серий „Клиники“. Возможно, слухи пошли оттуда. Не уверен. Но это не я», — написал актер в своих соцсетях.

Спустя 25 лет сериал «Клиника» вернулся на экраны. Премьера собрала 11,36 млн зрителей за пять дней, став лучшим комедийным дебютом на ABC за последний год.

