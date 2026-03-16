В «Художественном» покажут ретроспективу Сергея Эйзенштейна

Фото: пресс-материалы

Московский кинотеатр «Художественный» представит полную ретроспективу фильмов Сергея Эйзенштейна. Она пройдет с 19 по 24 марта, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе кинотеатра.

Ретроспектива будет приурочена к 100-летию премьеры «Броненосца „Потемкин“» и 128-летию со дня рождения режиссера. В нее войдут шесть картин. 

19 марта в «Художественном» покажут самую известную работу Эйзенштейна ― «Броненосец „Потемкин“», который неоднократно признавался лучшим фильмом всех времен по итогам опросов критиков.

20 марта состоится показ исторической драмы «Александр Невский» музыку к которой написал Сергей Прокофьев. 21 марта покажут авангардную «Стачку», первую полнометражную работу Эйзенштейна. 22 марта можно посмотреть «Старое и новое» ― немой агитационный фильм о советской деревне и коллективизации. 

23 марта в программе ― масштабная историко-революционная картина «Октябрь» о событиях 1917 года. Завершит ретроспективу 24 марта историческое полотно в двух частях «Иван Грозный», охватывающее более двадцати лет царствования князя.

«Эти легендарные фильмы давно вошли в историю — не только историю кино, но историю человечества, а таких фильмов очень немного», — отметил программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

Премьера «Броненосца „Потемкин“» состоялась в январе 1926 года именно в «Художественном». В честь 100-летия этого показа и в качестве дани уважения режиссеру в фойе кинотеатра установили неоновый портрет Эйзенштейна, разработанный вместе с современной художницей Дианой Капизовой.

