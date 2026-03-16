Сиквел «Скалолаза» с Пирсом Броснаном покажут в российских кинотеатрах

«Скалолаз-2» выйдет в российский прокат 17 сентября. Дата релиза появилась на сайте «Бюллетеня кинопрокатчика». Дистрибьютором выступит «Атмосфера кино».
Главные роли в картине исполнили Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Афера Томаса Крауна») и Лили Джеймс («Золушка», «Пэм и Томми»). Сценарий нового фильма основан на рассказе Аны Лили Амирпур. Броснан исполнил роль опытного альпиниста Рэя Купера, который управляет роскошным шале в Доломитовых Альпах вместе с дочерью Сидни.
По сюжету неизвестная банда нападает на Рэя и его клиента — сына миллиардера. Дочери мужчины удается избежать похищения, но Рэй оказывается в плену. Чтобы спасти его, девушке приходится встретиться со своими страхами.
Режиссером выступил Жауме Коллет-Серра, известный по «Воздушному маршалу».
Оригинальный «Скалолаз» вышел на экраны в 1993 году. Фильм снял Ренни Харлин. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер и Джанин Тернер. Уже известно, что Сталлоне не участвует ни в съемках перезапуска, ни сиквела.