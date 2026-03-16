Нуми Рапас и Шон Харрис сыграют в экранизации Assassin’s Creed

Афиша Daily
Фото: Rabbit Hole Productions

Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона», «Мать») и Шон Харрис («Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Борджиа») снимутся в экранизации игры Assassin’s Creed. Об этом сообщил Deadline.

Проект реализует стриминговый сервис Netflix. В актерский состав войдут также Рамзи Бедья и Коррадо Инверницци, Лола Петтикрю, Тоби Уоллес, Закари Харт, Лора Маркус и Танзин Кроуфорж. Шоураннерами сериала выступят Роберт Патино и Дэвид Винер.

Они создадут динамичный триллер о тайной войне двух теневых фракций. По сюжету одна из них стремится определить будущее человечества через контроль и манипуляции, другая борется за сохранение свободы воли.

Детали ролей, которые сыграют Рапас, Бедья, Харрис и Инверницци, пока не разглашаются. Исполнительными продюсерами шоу выступят Жерар Гийемо, Маргарет Бойкин, Остин Дилл, Женевьев Джонс и Мэтт О’Тул.

Франшиза Assassin’s Creed появилась в 2007 году. Она разошлась тиражом свыше 230 миллионов копий по всему миру и стала одной из самых успешных серий в истории видеоигр. В 2016 году на экраны вышел фильм по ее мотивам Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером в главной роли.

В 2017 году стало известно, что Ubisoft намерена выпустить сериал по мотивам игры. Он пополнит линейку адаптаций видеоигр на Netflix, среди которых уже есть экранизации Castlevania, Cyberpunk: Edgerunners и грядущий Splinter Cell: Deathwatch.

