Почти 40% россиян рассказали, что последний год не копят деньги

Фото: Nikolay Budishevsky/Flickr

38,3% россиян в 2025–2026 годах не откладывают и не копят деньги. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведенный «Актион Бухгалтерия».

42,8% респондентов рассказали, что копят время от времени — нерегулярно и в разном объеме. 19% делают это регулярно. В позапрошлом году не удавалось откладывать деньги 55,1% опрошенных.

61,9% участников исследования рассказали, что главной причиной отсутствия накоплений стала нехватка денег из-за обязательных расходов. 24% поделились, что значительная часть дохода уходит на помощь родственникам и близким. 14,1% сообщили, что не могут удержаться от текущих трат, чтобы оставить их в копилке.

Среди тех, кто откладывает деньги, 32,5% в среднем направляют на сбережения до 5 тыс. рублей в месяц, еще 27% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 18,3% откладывают от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 9,7% — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а 12,5% — более 30 тыс. рублей в месяц. 63,6% откладывают деньги на «подушку безопасности», 30,7% — на отпуск или путешествия, 23,5% — на лечение и медицину, 18,4% — на ремонт, а 14,6% — на покупку недвижимости.



 

