Тигр заблокировал проезд по дороге в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигр лег на дорогу и заблокировал проезд по одной их трасс. Об этом пишет телеграм-канал Amur Mash.
Животное заметили возле поселка Бойцово. В соцсетях появился ролик очевидцев.
Источник: из соцсетей
На видео тигр спокойно лежит, преграждая путь машинам. По данным Amur Mash, информацию о местонахождении зверя передали охотоведам.
