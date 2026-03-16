Фильм «Скуф» с Александром Зубаревым не выйдет в российский прокат
Патрик Уилсон исполнит роль отца Эбби в сериале «Одни из нас»
На ВДНХ отметят день рождения «Союзмультпарка»
Марион Котийяр и Уолтон Гоггинс сыграют в фильме по библейской Книге Иова
В РУДН появится магистратура от Wildberries
Почти 40% россиян рассказали, что последний год не копят деньги
В Москве пройдет вечер памяти Паши Техника
Тигр заблокировал проезд по дороге в Хабаровском крае
Нижегородский театр оперы и балета отметит 90-летие на сцене Московской консерватории
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
Суд приостановил уголовное дело блогерши Лерчек
«Оскар» раскритиковали за неупоминание Брижитт Бардо и Эрика Дейна в In Memoriam
Нуми Рапас и Шон Харрис сыграют в экранизации Assassin’s Creed
Афиша, Ситидрайв и СберПрайм запустили в Москве театральные машины
Сиквел «Скалолаза» с Пирсом Броснаном покажут в российских кинотеатрах
В «Художественном» покажут ретроспективу Сергея Эйзенштейна
Джессика Честейн сняла видео под трек казахстанского рэпера Hatikoali
«Я не встречаюсь с чат-ботом»: Зак Брафф опроверг слухи об отношениях с ИИ
Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа
Съемки сиквела «Горничной» начнутся осенью. Сидни Суини вернется к своей роли
Москвичи смогут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации
Американка полгода провела в тюрьме из‑за ошибки системы распознавания лиц
«Коммерсант FM»: блокировка Telegram уже началась
Москвичам пообещали рекордно теплую погоду
Австралиец создал персонализированную вакцину от рака для своей собаки с помощью ChatGPT
«Светлячок» вернется в формате мультсериала
Лауреаты «Оскара-2026»: «Битва за битвой», кей-поп-дивы и ничья в короткометражках
В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом

Эмили Блант и Киллиан Мерфи подтвердили участие в «Тихое место-3»

Фото: Dave Benett/BAFTA / Getty Images

Британские актеры Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Крушитель») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер», «28 дней спустя») подтвердили участие в фильме «Тихое место-3». Об этом сообщил Deadline.

Картина выйдет на экраны 30 июля 2027 года. Ее режиссером, сценаристом и продюсером выступит Джон Красински. В актерский состав войдут Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джек О’Коннелл, Джейсон Кларк и Кэти О’Брайан.

Разработает проект компания Sunday Night Productions, принадлежащая Красински и Эллисон Сигер. В создании фильма поучаствует также Platinum Dunes.

Франшиза «Тихое место» появилась в 2018 году. В нее сейчас входят три фильма: «Тихое место», «Тихое место-2» Красински и спин-офф «Тихое место: День первый» Майкла Сарноски. Вместе картины собрали более 900 млн долларов в прокате.

Ожидается, что новый фильм вернется к истории семьи Эбботт — главных героях первой части. Продюсер Брэд Фуллер утверждал, что работа над «Тихим местом-3» начнется сразу после того, как Красински завершит предыдущий кинопроект.

