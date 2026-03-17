Звезда оригинальной «Баффи — истребительницы вампиров» Сара Мишель Геллар впервые подробно рассказала о закрытии долгожданного перезапуска сериала на Hulu.
По словам актрисы, решение стало шоком для всей команды и было принято в крайне неподходящий момент — в день премьеры другого проекта студии на фестивале SXSW.
«У нас был руководитель на нашем шоу, который не только не был фанатом оригинала, но и гордо напоминал нам, что он никогда не смотрел весь сериал, и что это не для него. Это очень тяжело, когда берешься за такой любимый всеми сериал, как „Баффи“. Так что это показывает, с какой битвой мы столкнулись с первого дня, когда твой руководитель буквально гордится тем, что не смотрел его», — заявила она.
Проект под названием «New Sunnydale» должен был стать продолжением культовой истории с Райан Кирой Армстронг в роли новой истребительницы. Режиссер Хлоя Чжао, которая работала над перезагрузкой вместе с Геллар, назвала произошедшее загадкой, но призвала не отчаиваться.
Геллар также обратилась к фанатам, пообещав, что наследие оригинального сериала остается незыблемым, несмотря на неудачу с перезапуском. Она призналась, что больнее всего ей было осознавать, что команда подвела ожидания многомиллионной аудитории, которая ждала возвращения культовых героев.