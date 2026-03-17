KoRn возвращаются в Европу и Великобританию с первым за 10 лет большим туром

Особое внимание уделено британской части тура. После концертов в Лидсе, Бирмингеме, Ньюкасле и Манчестере KoRn отправятся в Дублин, а завершат островную часть выступлением в Лондоне. Компанию им составят метал-иконы Architects, а также Youth Code, которых во второй половине тура сменят Pixel Grip.