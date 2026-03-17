KoRn возвращаются в Европу и Великобританию с первым за 10 лет большим туром

Фото: korn_official

Ню-метал-группа KoRn объявила о масштабном европейском турне, которое впервые за 10 лет приведет их на сцены Великобритании и Европы.

Гастроли стартуют 18 октября в Штутгарте и охватят более 20 городов, включая Париж, Берлин, Прагу, Милан и Лондон (где группа выступит 4 ноября на арене O2).

Особое внимание уделено британской части тура. После концертов в Лидсе, Бирмингеме, Ньюкасле и Манчестере KoRn отправятся в Дублин, а завершат островную часть выступлением в Лондоне. Компанию им составят метал-иконы Architects, а также Youth Code, которых во второй половине тура сменят Pixel Grip.

Продажа билетов на концерты стартует 20 марта. Последний на сегодня альбом коллектива «Requiem» вышел в 2022 году и был высоко оценен критиками за эмоциональную глубину. О новой музыке, по словам гитариста Брайана Уэлча, говорить пока рано. 

