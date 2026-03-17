Майкл Б. Джордан отпраздновал победу на «Оскаре» в закусочной быстрого питания In-N-Out Burger.
Там его встретили счастливые фанаты и работники, получившие автографы и фото со звездой. В прошлом многих голливудских звезд видели в этом заведении быстрого питания после вручения «Оскара», включая Хилари Суэнк, Джулию Робертс и Джейми Ли Кертис.
Джордан выиграл статуэтку как лучший актер за двойную роль в фильме Райана Куглера «Грешники», который также взял призы за сценарий и операторскую работу (первая в истории женщина-лауреат в этой категории).
В своей речи он отдал дань чернокожим актерам, побеждавшим в этой номинации ранее. Главным триумфатором вечера стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с шестью статуэтками.