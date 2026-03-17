Apple представила AirPods Max второго поколения

Компания Apple анонсировала второе поколение своих премиальных наушников AirPods Max.
Главным апгрейдом стал чип H2, который позволил увеличить эффективность активного шумоподавления в полтора раза по сравнению с предыдущей моделью.
Кроме того, наушники обзавелись современными программными функциями: изоляцией голоса, прямым переводом и адаптивным режимом, подстраивающимся под окружение.
При этом внешне наушники не изменились. Они по-прежнему массивны и тяжелы, а знаменитый чехол остался таким же нефункциональным. AirPods Max 2 уже доступны для предзаказа с 25 марта. Цена — 549 долларов.
