Умер актер Мэтт Кларк, снявшийся в «Назад в будущее» и множестве вестернов

Афиша Daily
Фото: David Livingston/Getty Images

В возрасте 89 лет в Техасе умер актер Мэтт Кларк, известный ролью в «Назад будущее» и множеству работ второго плана в вестернах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь, продюсера Эйми Кларк. По ее словам, несколько месяцев назад актер сломал спину.

«Он всегда был рядом — и в работе, и для своих людей. Он был сложным человеком. Был жестким. Мог быть суровым. Но его нравственный компас никогда не сбивался, а в его любви никогда не приходилось сомневаться», ― говорится в заявлении близких.

Актерскую карьеру Кларк начал в нью-йоркской труппе Living Theatre, играя в любительских театрах. На большом экране он дебютировал в черно-белой драме «Черный, как я» 1964 года. В 1967-м актер появился в картине «В разгар ночи», получившей «Оскар» за лучший фильм. 

Кларк работал с Клинтом Иствудом в фильмах Дона Сигела «Обманутый» (1971), «Джози Уэйлс — человек вне закона» (1976) и «Человек из Хонки-Тонка» (1982). Среди других его работ в вестернах были «Уилл Пенни» (1967), «Монте Уолш» (1970), «Мачо Кэллахан» (1970), «Великий налет на Нортфилд, Миннесота» (1972), «Пэт Гэрретт и Билли Кид» (1973), «Сердца Запада» (1975) и «Легенда об Одиноком рейнджере» (1981).

В интервью 1991 года Кларк признавался, что обожал вестерны: «Это как в детстве: надеваешь краги и сапоги, цепляешь шпоры, которые звенят при ходьбе, — ровно то, о чем всегда мечтал».

В третьей части фильма «Назад в будущее», вышедшей в 1990 году, Кларк сыграл бармена Честера. Он также участвовал в нескольких сериалах, включая «Бонанза», «Кунг-Фу» и «Династия». Последней ролью актера в кино стал золотоискатель в фильме «Миллион способов умереть на Диком Западе» (2014).

