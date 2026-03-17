Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве

Фото: «Яндекс Карты»

АО «Одежда 3000», управляющая бюджетными магазинами одежды Modis, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Москвы.

По мнению экспертов, банкротство может быть связано с непосильной кредитной нагрузкой. Кроме того, на розничном рынке иногда проще открыть новый бизнес, чем оживить существующий.

Modis существует с 2006 года, а в 2024-м у компании было 120 торговых объектов. Сейчас на «Яндекс Картах» указан 31 магазин бренда, а в официальных соцсетях ― лишь 10. В 2024 году выручка компании упала на 33%, а чистый убыток достиг 1,5 млрд рублей. 

О финансовых проблемах Modis стало известно в конце 2025 года, когда «Одежда 3000» сообщила о планах подать заявление о банкротстве. Однако проблемы у сети начались раньше ― в 2020 году, после смерти основателя Игоря Сосина. С тех пор компания потеряла цель и стратегию развития, бизнес стал хуже управляться и начались операционные проблемы, считает экспертка NF Group Евгения Хакбердиева. 

В 2024 году наследники Сосина нашли покупателя на другую основанную им сеть ― магазинов товаров для дома и хобби Modi. Ее приобрел совладелец Melon Fashion Group Владимир Палий. Но найти покупателя для Modis могло быть сложнее из-за негативной конъюнктуры на фэшн-рынке, считают эксперты.

