В российских кинотеатрах покажут «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы в 4К-реставрации

Фото: American Zoetrope

«Иноекино» выпустит в повторный прокат «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы 1974 года. Об этом сообщается в соцсетях кинокомпании.

С 14 мая фильм начнут показывать в 4К-реставрации. Сеансы пройдут в оригинале с русскими субтитрами и в дубляже.

Сюжет рассказывает об эксперте по прослушке, который записывает подозрительный разговор пары и, мучимый совестью, решает предотвратить возможное убийство. Главную роль в картине исполнил Джин Хэкмен. В фильме также снялись Джон Казале и молодой Харрисон Форд.

«История специалиста по прослушке Гарри Кола, одержимого профессиональной точностью и собственной анонимностью, постепенно превращается в тревожное исследование паранойи и моральной ответственности. Снятый в атмосфере постуотергейтской Америки, фильм Копполы соединяет напряжение триллера с тонким психологическим портретом человека, оказавшегося пленником собственных методов наблюдения», — говорится в посте.

Фильм выиграл «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Картина также была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года», однако в 1974 году Коппола проиграл самому себе, получив эту награду за «Крестного отца-2». В 1995 году ленту включили в Национальный реестр фильмов.

