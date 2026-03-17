«Правила жизни» объявляют о старте проекта «Современники-2026»

Фото: пресс-материалы

Издание «Правила жизни» в третий раз запускает проект о новых героях разных индустрий «Современники-2025». В нем редакция отмечает лидеров в сферах культуры, науки, искусства, технологий и других. В этом году появится новая номинация — «Спорт».

В 2026 году «Современников» будут выбирать в десяти категориях:
 

  • Кино в категорию попадут режиссеры, продюсеры, актеры и даже гафферы, формирующие новый киноязык.
  • Литература — редакция отметит авторов и издателей, которые вглядываются в настоящее: задают неудобные вопросы, ищут ответы, помогают понять себя, справиться со страхами и найти слова там, где их не хватает.
  • Архитектура и дизайн — в этой категории выберут специалистов, которые предлагают новые формы, меняют ландшафт и проектируют пространства, в которых хочется жить, работать и мыслить по-другому.
  • Спорт номинация для тех, кто делает спорт ближе: развивает культуру движения, вдохновляет на активный образ жизни и доказывает, что спорт — это не только про рекорды, но и про каждого из нас.
  • Предпринимательство — редакция выделит тех, кто не просто строит бизнес, а решает реальные проблемы, несет социальную миссию и по-настоящему горит своим делом.
  • Искусство — в этой категории назовут лучших художников, галеристов, кураторов — всех, кто запускает тренды в арт-мире, создает уникальные работы и изобретает новые способы показывать искусство миру.
  • Театр — номинация для режиссеров, актеров, драматургов — всех, кто воссоздает на сцене реальность или строит альтернативные миры, соединяет жанры, экспериментирует с формой и обогащает язык образов и пластики.
  • Шоу — в номинации наградят тех, кто делает жизнь ярче: помогает отвлечься, вдохновиться и выдохнуть. Будут отмечены создатели развлекательного контента на любых площадках: от телевидения до видеохостингов и собственных видеоблогов.
  • Мода — номинация для дизайнеров, брендов, стилистов и художников по костюмам. Отметят тех, кто формирует визуальную идентичность и помогает переосмыслить себя через повседневные вещи.


Процесс отбора состоит из трех этапов:

1. Подача заявок (март — апрель):

Процесс открытый и прозрачный — любой желающий может заполнить анкету на сайте, выбрать категорию и рассказать свою историю. Также в лонг-лист войдут кандидаты, предложенные редакцией «Правил жизни» и приглашенными экспертами.

2. Шорт-лист (май — июнь):

Экспертный совет по каждой номинации — признанные авторитеты индустрии вместе с представителем «Правил жизни» — отберет по три финалиста из лонг-листа.

3. Финальное голосование (июль — август):

Финальное слово — за читателями. В открытом онлайн-голосовании они выберут лауреатов в каждой категории.

По итогам редакция возьмет интервью у победителей, создаст их профайлы на сайте и осенью поздравит на большом мероприятии. Все 30 финалистов получат слово в формате коротких интервью — читатели познакомятся с героями, достойными внимания по мнению экспертов.

В 2025 году лауреатами «Современников» стали Андрей Катиков (музыка), Антон Рогачев (кино), Хелена Тадессе (мода), Елизавета Слезкина (предпринимательство), Елизавета Гаврилова (архитектура и дизайн), Максим Греллер (театр), Анастасия Пентюхина (искусство), Кир Витковский (литература), Людмила Лобанова (наука и технологии). В этом году их  пригласили победителей в состав жюри — чтобы те, кто уже определяет индустрии сегодня, помогли выбрать героев завтрашнего дня.

