В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления

Афиша Daily
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

В поездах московского метро запустили обновленную систему аудиоинформирования. Новые объявления с призывами к вежливости звучат в поездах Троицкой и Большой кольцевой линии, сообщает ТАСС.

«Будьте вежливы, уступайте места тем, кому сложнее стоять», — так звучит новое объявление. Его говорят как мужским, так и женским голосом. Ранее в поездах на всех линиях просили уступать места «инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам».

В столичном департаменте транспорта отметили, что официально о запуске обновленной системы аудиоинформирования будет объявлено позже. Сейчас специалисты изучают эффект от внедрения объявлений нового образца.

Традиция объявлять станции метро мужским и женским голосом сложилась в Москве еще в 1980-е годы. По направлению в центр в вагонах можно услышать мужской голос, а из центра — женский. Такое же разделение есть и на кольцевых линиях — при движении по часовой и против часовой стрелки. Идея принадлежала Обществу слепых, чтобы легче ориентироваться в метро без карты. 

