В Госдуму внесли законопроект о запрете СМИ писать обвинительную информацию до решения суда

В Госдуму внесли законопроект, который может изменить правила работы СМИ при освещении уголовных дел. Журналистам хотят запретить распространять обвинительную информацию о человеке до того, как судебное решение вступит в законную силу.
Сотрудников СМИ теперь планируют наказывать за формулировки «по мнению», «источники сообщают», «предположительно», «возможно» и «со слов», если в материале говорится о возможной причастности человека к преступлению. До решения суда допускают лишь нейтральные формулировки, не содержащие утверждений либо предположений о виновности конкретного физического или юридического лица.
Автором инициативы выступил Государственный совет Татарстана. Ограничения предлагают распространить на все стадии следствия и судебного разбирательства.
В проекте также предусмотрены ограничения для журналистских проверок и расследований. Речь идет о случаях, когда редакции обращаются в надзорные органы с требованием провести проверку на основе материалов, полученных незаконным способом. В числе таких способов называют самовольный отбор проб воды, грунта и других объектов, скрытую съемку, а также получение доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну.
За нарушение предлагается ввести штрафы:
— для граждан — от 100 до 300 тыс. рублей;
— для должностных лиц — от 300 до 700 тыс. рублей;
— для организаций — от 1 до 2 млн рублей.
В пояснительной записке авторы объясняют, что законопроект необходимо принять для защиты чести и деловой репутации, а также соблюдения принципа презумпции невиновности. Таким образом, в случае принятия документа в текущем виде под запрет попадут журналистские расследования, в том числе и о коррупции, даже если в тексте используются осторожные формулировки и ссылки на источники.