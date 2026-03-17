Вышел трейлер «Дюны-3»

Вышел трейлер третьей «Дюны». В основу фильма легла книга «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта.
В главных ролях — Тимоте Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон. Релиз картины запланирован на 18 декабря.
Роман «Мессия Дюны» вышел в 1969 году. В нем рассказывается, как Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственно созданного человека по имени Хейт, который достается Полу в качестве подарка. Клону поручили убить Пола. Однако покушение на императора возвращает ему память Дункана.
Режиссером экранизации выступил Дени Вильнев. Он рассказал, что новая картина закончит арку Пола Атрейдеса, а также завершит участие Вильнева во вселенной «Дюны», несмотря на то что Герберт написал еще четыре сиквела после «Мессии Дюны».
В ленте появится Джейсон Момоа. Он впервые за шесть лет сбрил бороду ради съемок в картине. «Только ради тебя, Дени», — заявил он, обращаясь к режиссеру Дени Вильневу. Также в проекте появится Ида Брук из «Укрытия».
Фильмы Дени Вильнева «Дюна» и «Дюна: Часть вторая» стали кассовыми и высоко оцененными критиками хитами, собрав 1,12 млрд долларов в мировом прокате и получив 8 премий «Оскар» из 15 номинаций.