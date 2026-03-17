Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер спецвыпуска ситкома «Ханна Монтана», приуроченного к 20-летию шоу. Он выйдет 24 марта на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu.
В проекте, судя по трейлеру, можно будет увидеть выступление Майли Сайрус в образе ее культовой героини. Артистка, как ожидается, исполнит хиты Ханны Монтаны.
Кроме того, она даст интервью блогеру Алекс Купер. В нем Сайрус поделится, каково было стать звездой телеканала «Дисней», будучи подростком. Актриса расскажет о своих любимых моментах ситкома и поделится закулисными историями.
Как показал ролик, в спецэпизоде поучаствуют родители Майли — Тиш Сайрус-Перселл и Билли Рей Сайрус. Артистка тепло обнимает и маму, и отца, с которым, как ранее писали СМИ, у нее в настоящее время непростые отношения.
Билли Рей Сайрус также снимался в «Ханне Монтане». Он сыграл в шоу, которое выходило на экраны с 2006 по 2011 год, отца девочки, которая ведет двойную жизнь — простой американской школьницы и поп-звезды.
Майли признавалась, что с помощью юбилейного эпизода «Ханны Монтаны» хочет поблагодарить поклонников, которые поддерживали ее на протяжении двух десятилетий. «Я всегда буду благодарна за эту связь», — подчеркнула она.