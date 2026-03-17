Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца

Вышел трейлер «Дюны-3»
Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове
В Центре «Зотов» запустили танцевальную лабораторию для детей с двигательными нарушениями
Фанаты обнаружили, что Neon Oni — ИИ-группа. После этого коллектив нанял реальных музыкантов
В Госдуму внесли законопроект о запрете СМИ писать обвинительную информацию до решения суда
В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления
Видео с 78-летним курьером растрогало соцсети. Мужчине собрали на пенсию 1 млн долларов
«Правила жизни» объявляют о старте проекта «Современники-2026»
«Перекресток» начал продавать уходовую косметику Vivienne Sabó
LEGO выпустит набор «Ракета Тинтина на Луну» для фанатов комиксов
В российских кинотеатрах покажут «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы в 4К-реставрации
Пожилой японец отбился от медведя трекинговыми палками
Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве
Ill Niño выступят в России с новым вокалистом
В Ярославле суд оштрафовал родителей школьника, который сгенерировал ИИ-видео с учителем
Стартовали съемки второго сезона «Гипнозиса» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро
Опрос: большинство женщин назвали жалобы мужчин на жизнь ред-флагом на первом свидании
Шоураннер «Симпсонов» намекнул на возвращение культовой игры Hit  &  Run
Умер актер Мэтт Кларк, снявшийся в «Назад в будущее» и множестве вестернов
Apple представила AirPods Max второго поколения
«Афиша Daily» и «Каро/Арт» запускают киноклуб. Первым покажут фильм «Вампиры-зомби… из космоса!»
Майкл Б.Джордан отпраздновал победу на «Оскаре» в закусочной
Эксперт МГУ предупредил о начале сезона активности клещей
88% картин с господдержкой не окупились в прокате в прошлом году
В Германии подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу в школу
KoRn возвращаются в Европу и Великобританию с первым за 10 лет большим туром
Сара Мишель Геллар раскрыла причину отмены перезапуска «Баффи — истребительницы вампиров»

Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца

Афиша Daily
Фото: Disney Plus/YouTube

На ютуб-канале Disney Plus опубликовали трейлер спецвыпуска ситкома «Ханна Монтана», приуроченного к 20-летию шоу. Он выйдет 24 марта на стриминговых сервисах Disney+ и Hulu.

В проекте, судя по трейлеру, можно будет увидеть выступление Майли Сайрус в образе ее культовой героини. Артистка, как ожидается, исполнит хиты Ханны Монтаны.

Кроме того, она даст интервью блогеру Алекс Купер. В нем Сайрус поделится, каково было стать звездой телеканала «Дисней», будучи подростком. Актриса расскажет о своих любимых моментах ситкома и поделится закулисными историями.

Видео: Disney Plus/YouTube

Как показал ролик, в спецэпизоде поучаствуют родители Майли — Тиш Сайрус-Перселл и Билли Рей Сайрус. Артистка тепло обнимает и маму, и отца, с которым, как ранее писали СМИ, у нее в настоящее время непростые отношения.

Билли Рей Сайрус также снимался в «Ханне Монтане». Он сыграл в шоу, которое выходило на экраны с 2006 по 2011 год, отца девочки, которая ведет двойную жизнь — простой американской школьницы и поп-звезды.

Майли признавалась, что с помощью юбилейного эпизода «Ханны Монтаны» хочет поблагодарить поклонников, которые поддерживали ее на протяжении двух десятилетий. «Я всегда буду благодарна за эту связь», — подчеркнула она.

Расскажите друзьям