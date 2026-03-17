Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»

На ютуб-канале Disney + появился трейлер анимационного сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней». Премьера состоится 6 апреля.

Действие в шоу разворачивается после событий шоу «Войны клонов» 2008 года. В центре сюжета ― Дарт Мол, который хочет возродить свою преступную империю. Параллельно он начинает обучать новых последователей темной стороны Силы.

Главного героя озвучит Сэм Уитвер, впервые подаривший голос Молу в «Звездных войнах: Войны клонов», а затем вернувшийся к персонажу в «Повстанцах». В сезон войдет десять серий, которые выйдут до 4 мая.

1 апреля LEGO объявила, что выпустит шесть новых наборов по «Звездным войнам» и «Мандалорцу и Грогу». Среди новинок ― корабль Дина Джарина «Лезвие бритвы», новая моделька Грогу, звездолет Anzellan, истребитель X-wing, имперский шагоход AT-RT, а также BrickHeadz Allies and Villains с фигурками  Грогу, мандалорца, полковника Уорда, снежного штурмовика и анзелланца. 

