Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ

Вышел трейлер «Дюны-3»
На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы
Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara
В Москву вернулись жаворонки и чибисы
Роберт Паттинсон рассказал о своем герое в «Дюне» — антагонисте Скайтейле
Киану Ривз извиняется перед Мартином Скорсезе в трейлере «Последствий» Джоны Хилла
Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца
В Центре «Зотов» запустили танцевальную лабораторию для детей с двигательными нарушениями
Фанаты обнаружили, что Neon Oni — ИИ-группа. После этого коллектив нанял реальных музыкантов
В Госдуму внесли законопроект о запрете СМИ писать обвинительную информацию до решения суда
В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления
Видео с 78-летним курьером растрогало соцсети. Мужчине собрали на пенсию 1 млн долларов
«Правила жизни» объявляют о старте проекта «Современники-2026»
«Перекресток» начал продавать уходовую косметику Vivienne Sabó
LEGO выпустит набор «Ракета Тинтина на Луну» для фанатов комиксов
В российских кинотеатрах покажут «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы в 4К-реставрации
Пожилой японец отбился от медведя трекинговыми палками
Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве
Ill Niño выступят в России с новым вокалистом
В Ярославле суд оштрафовал родителей школьника, который сгенерировал ИИ-видео с учителем
Стартовали съемки второго сезона «Гипнозиса» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро
Опрос: большинство женщин назвали жалобы мужчин на жизнь ред-флагом на первом свидании
Шоураннер «Симпсонов» намекнул на возвращение культовой игры Hit  &  Run
Умер актер Мэтт Кларк, снявшийся в «Назад в будущее» и множестве вестернов

Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ

Афиша Daily
Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/©JAMSTEC

В результате экспедиции проекта Ocean Census фонда «Ниппон» и компании Nekton ученые обнаружили в Тихом океане 38 новых и 28 потенциально новых видов живых существ. Об этом сообщается на сайте проекта.

Исследования проводились в двух наименее изученных глубоководных регионах Японии: Нанкайском желобе и сети подводных гор Ситие. Подводный аппарат Shinkai 6500 с экипажем собрал более 528 образцов морской фауны.

Экспедицию в Нанкайский желоб, один из наиболее геологически активных глубоководных регионов Японии, расположенном в 500–600 км к юго-западу от Токио, возглавлял ученый, доктор Чонг Чен. Здесь из трещин в морском дне бьют холодные сипы (источники) — из глубин на поверхность поднимаются жидкости, богатые метаном и сероводородом. Сообщества живых организмов в этом районе получают энергию не от солнечного излучения, а из химических реакций.

Раньше было известно всего 14 видов животных, обитающих в холодных источниках. Теперь исследователи выяснили, что их на самом деле 80. 

В их числе:

•    33 вида моллюсков, включая улиток, двустворчатых моллюсков и блестящего червя;
•    23 вида кольчатых червей, среди которых пескожилы;
•    11 видов членистоногих — ракообразных (крабы, креветки и амфиподы);
•    пять видов немертин (ленточных червей);
•    четыре вида иглокожих (морские звезды, офиуры и морские огурцы);
•    три вида стрекающих (зооантиды, анемоны и гидроиды);
•    один вид мшанки (Bryozoa).

1/3
2/3
3/3
Ситие, представляющая собой серию затопленных вулканических вершин, находится к юго-востоку от Токио и в 500–700 км от берега, в северо-западной части Тихого океана. Многие из этих отдаленных подводных гор не изучались. Исследователи на борту судна Shinkai 6500 провели биологические погружения в этом регионе и обнаружили богатые экосистемы, включая новые коралловые сады и участки морского дна, покрытые губками.

Во время погружения стало известно, что большая стеклянная губка, найденная на подводной горе Ситие, играет важную биологическую роль для некоторых многощетинковых червей. В этом исследовании официально описаны и названы два новых вида многощетинковых червей — Dalhousiella yabukii и Leocratides watanabeae, — которые, как было установлено, живут в симбиозе внутри одной и той же стеклянной губки.

1/2
2/2
Кроме того, в подводных горах Ситие нашли пять новых видов омаров, включая глубоководные виды, принадлежащие к роду Munidopsis. Ученые также обнаружили новые виды кораллов, немертин, амфипод, брюхоногих моллюсков и ракообразных.

Проект Nippon Foundation–Nekton Ocean Census — крупнейшая в мире инициатива, направленная на ускорение открытия новых форм морской жизни. Несмотря на то что океан покрывает более 70% поверхности планеты, он остается одной из наименее изученных экосистем Земли: официально задокументировано лишь около 240 тыс. видов морских обитателей, а миллионы других, как полагают, остаются неоткрытыми.

Фонд «Ниппон» — крупнейший благотворительный фонд Японии. С 1962 года он поддерживает проекты в области образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и охраны океана. 

Расскажите друзьям