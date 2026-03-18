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Появился тизер нового фантастического сериала «Радар»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Okko

Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания MEM Cinema Production поделились тизером нового фантастического сериала «Радар».

Режиссером и автором сценария «Радара» выступил Константин Смирнов («Телохранители», «Жуки», «Девушки с Макаровым»), который написал эту историю в соавторстве с Алексеем Безенковым («Волчок», «Ваша честь», «Русалки») по мотивам книги Александра Мирера «Главный полдень». Оператором сериала стал Иван Ченгин, в качестве художника выступила Юлия Чарандаева («Очевидное невероятное», «The телки»). 

Спродюсировали проект Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев. Роли в сериале исполнили Владислав Абашин, Александр Ильин-мл., Виктория Исакова, Денис Косиков, Анатолий Кот, Павел Юдин, Ксения Кутепова, Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин и другие. 

Видео: Okko

По сюжету в 1988 году в окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Шестиклассники Леха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сема (Ростислав Харин) отправляются на поиски метеорита. Во время блужданий по лесу Леха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным. 

Вскоре в городе начинают происходить загадочные события. Шестиклассники замечают, что людей словно подменили и они совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Главным героям предстоит разгадать тайну метеорита, лицом к лицу столкнувшись с необъяснимым и непознанным.

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