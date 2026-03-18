Визит к косметологу обходится россиянкам в среднем в 8197 рублей

Самая дорогая процедура в России по уходу за собой — это поход к косметологу, который обходится в среднем в 8197 рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков АТОЛ.



Услуги косметолога подешевели на 2% относительно прошлого года. Дешевле всего из бьюти-процедур cейчас маникюр — в январе — феврале 2026 года он стоил в среднем 2218 рублей. Это на 6% больше относительно аналогичного периода прошлого года.



Педикюр обходился клиентам в среднем в 2655 рублей, это на 3% дороже. Наращивание ресниц в среднем подорожало на 2%, до 2517 рублей. Стоимость эпиляции увеличилась на 1% — до 3178 рублей.



Недавно стало известно, что половина россиянок тратит на подготовку к одному свиданию более 10 000 рублей. Причем у 16% на это уходит более 30 000 рублей. Большинство мужчин считают, что такие сборы обходятся гораздо дешевле. Лишь 9% допускают, что бюджет может превышать 10 000 рублей.