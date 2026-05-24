В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге

«Гарри Поттер» и «Фонари»: HBO Max выпустил ролик с анонсами проектов 2026 года
Акула напала на туриста у Большого Барьерного рифа в Австралии
Пол Маккартни назвал Пола Мескала «очень милым» после кастинга в байопик о The Beatles
В Аптекарском огороде зацвел редкий старинный шиповник
Ханна Мюррей из «Молокососов» и «Игры престолов» рассказала о жизни в культе и тяжелом психозе
Более 3000 жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года
Появились новые кадры и фото со съемок третьего сезона «Дома Дракона»
Экс-принца Эндрю подозревают в неподобающем поведении на скачках
Жизель Пелико рассказала, что снова смогла полюбить после пережитого насилия
СМИ: «Шрек-6» уже запущен в работу
European Gymnastics полностью сняла ограничения с российских спортсменов
Синоптик: 28 мая в Московской области ожидается дождь со снегом
У Белого дома произошла стрельба
В метро Москвы введут оплату виртуальной «Тройкой» с помощью NFC
Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным

В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: yandex.ru/maps

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда возобновили поиски пропавшей восемь месяцев назад семьи Усольцевых. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на отряд.

Поиски Ирины, Сергея и пятилетней Арины продлятся четыре дня. В них будут задействованы пять человек и четыре единицы техники.

По словам председателя «Лизы Алерт» Григория Сергеева, чтобы найти семью, спасатели будут применять беспилотную авиацию. В первый день уже обследовали шесть квадратных километров леса, но результата это не принесло.

Усольцевы пропали 28 сентября. Сергей, Ирина, их дочь взяли собаку и пошли в поход к горе Буратино, расположенной в Кутурчинском Белогорье. Семья оставила машину, поднялась в гору, после чего связь с ними оборвалась.

Спустя несколько дней они обнаружили машину Сергея, внутри которой лежали 300 тыс. рублей. Масштабные поиски завершились 12 октября 2025 года из-за сложных погодных условий. Во время спасательной операции не было найдено следов ни одного из членов семьи, что породило волну слухов и теорий заговоров.

Расскажите друзьям