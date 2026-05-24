European Gymnastics полностью сняла ограничения с российских спортсменов

Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) поддержал решение Международной федерации гимнастики о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято 21 мая и в ближайшее время должно быть окончательно утверждено на внеочередной генеральной онлайн-ассамблее союза. После ратификации российские гимнасты смогут полноценно участвовать в соревнованиях под национальным флагом.

На сайте чемпионата Европы по художественной гимнастике, который стартует 27 мая, уже появилась сборная России в списке участников. Ранее, 18 мая, о снятии санкций объявила и Международная федерация гимнастики (World Gymnastics).

Российские спортсмены были отстранены от международных турниров весной 2022 года после начала спецоперации на территории Украины. С января 2024 года им разрешили выступать в нейтральном статусе на соревнованиях World Gymnastics, но европейская федерация допустила россиян только осенью 2025-го.
 

