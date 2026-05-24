European Gymnastics полностью сняла ограничения с российских спортсменов

Российские спортсмены были отстранены от международных турниров весной 2022 года после начала спецоперации на территории Украины. С января 2024 года им разрешили выступать в нейтральном статусе на соревнованиях World Gymnastics, но европейская федерация допустила россиян только осенью 2025-го.

