European Gymnastics полностью сняла ограничения с российских спортсменов

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) поддержал решение Международной федерации гимнастики о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение было принято 21 мая и в ближайшее время должно быть окончательно утверждено на внеочередной генеральной онлайн-ассамблее союза. После ратификации российские гимнасты смогут полноценно участвовать в соревнованиях под национальным флагом.
Российские спортсмены были отстранены от международных турниров весной 2022 года после начала спецоперации на территории Украины. С января 2024 года им разрешили выступать в нейтральном статусе на соревнованиях World Gymnastics, но европейская федерация допустила россиян только осенью 2025-го.