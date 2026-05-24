Пол Маккартни назвал Пола Мескала «очень милым» после кастинга в байопик о The Beatles

Во время участия в последнем выпуске шоу The Late Show музыканта спросили, кто из них симпатичнее — он сам в молодости или Мескал, сыгравший его в лентах Сэма Мендеса. Маккартни с улыбкой указал на себя и ответил: «Я». После смеха и аплодисментов зала он добавил: «Нет, он очень милый, очень милый».